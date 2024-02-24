Познайомилися на похороні: жінка освідчилася коханці свого покійного чоловіка

Ніколи не вгадаєш, де зустрінеш справжнє кохання. Бо життя іноді пише історії, яким позаздрять сценаристи найдраматичніших серіалів. Коли вбита горем Брі йшла на похорон свого чоловіка, вона й гадки не мала, що зустрічне там його коханку й свою майбутню кохану.

Брі дивилася на світ крізь рожеві окуляри. Після 9 років шлюбу вона досі вірила у його ідеальність. Брі й гадки не мала, що життя вже готує для неї лимони – і то зовсім не для лимонаду.

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Про зраду чоловіка Брі дізналася на його похороні

Світ Брі зруйнувався, коли її молодий і красивий чоловік розбився у ДТП. Однак приголомшену вдову чекала ще одна жахлива новина: виявляється, коханий зраджував. Його таємна подруга теж була присутня на похороні. Навіть принесла бордові троянди, які Брі терпіти не могла.

Брі не розуміла, як з цим всім впоратися. Підлило масло у вогонь й те, що батьки чоловіка знали про коханку й дуже раділи, що їхній син зустрів жінку своєї мрії. Брі не змогла опанувати власні емоції й проплакала весь похорон. А коли коханка підійшла сказати, що їй шкода, просто встала й пішла.

Не минуло й місяця, як коханка (Кеті) з'явилася на порозі Брі. Вона плакала й присягалася, що не хотіла нікому завдати болю. Щоб Кеті заспокоїлася, Брі обійняла її та вдала, ніби пробачила. Хоча образа за зраду все ще сковувала лещатами.

Але Кеті не повірила. Відтоді вона навідувала Кеті, приносячи квіти та подарунки. З часом жінки подружилися. А згодом Брі зрозуміла, що закохалася. Кеті відповіла взаємністю.

Після цього ми зустрічалися декілька років. За ці роки вона переконалася, що я знаю, що вона кохає мене. Нещодавно ми заручилися і вона розмістила це у соціальних мережах, що призвело до того, що мої колишні родичі почули про це. Вони почали телефонувати і чіплятися до мене, кажучи, як ганебно одружуватися із "коханням всього життя мого чоловіка" і що я не поважаю його, особливо зараз, коли він мертвий і мені треба забути минуле,

– розповіла Брі.

Тепер жінка сумнівається у всьому й розмірковує, чи вона вчинила правильно. Єдине, у чому Брі впевнена, це – у своїх почуттях до Кеті.