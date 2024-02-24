Бри смотрела на мир сквозь розовые очки. После 9 лет брака она до сих пор верила в его идеальность. Бри понятия не имела, что жизнь уже готовит для нее лимоны – и совсем не для лимонада.

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Об измене мужа Бри узнала на его похоронах

Мир Бри разрушился, когда ее молодой и красивый муж разбился в ДТП. Однако ошеломленную вдову ждала еще одна ужасная новость: оказывается, любимый изменял ей. Его тайная подруга тоже присутствовала на похоронах. Даже принесла бордовые розы, которые Бри терпеть не могла.

Бри не понимала, как с этим всем справиться. Подлило масло в огонь и то, что родители мужа знали о любовнице и очень радовались, что их сын встретил женщину своей мечты. Бри не смогла овладеть собственными эмоциями и проплакала все похороны. А когда любовница подошла сказать, что ей жаль, просто встала и ушла.

Не прошло и месяца, как любовница (Кэти) появилась на пороге Бри. Она плакала и клялась, что не хотела никому причинить боль. Чтобы Кэти успокоилась, Бри обняла ее и сделала вид, будто простила. Хотя обида за измену все еще сковывала тисками.

Но Кэти не поверила. С тех пор она навещала Кэти, принося цветы и подарки. Со временем женщины подружились. А потом Бри поняла, что влюбилась. Кэти ответила взаимностью.

После этого мы встречались несколько лет. За эти годы она убедилась, что я знаю, что она любит меня. Недавно мы обручились и она разместила это в социальных сетях, что привело к тому, что мои бывшие родственники услышали об этом. Они начали звонить и приставать ко мне, говоря, как позорно жениться с "любовью всей жизни моего мужа" и что я не уважаю его, особенно сейчас, когда он мертв и мне надо забыть прошлое,

– рассказала Бри.

Теперь женщина сомневается во всем и размышляет, поступила ли она правильно. Единственное, в чем Бри уверена, это – в своих чувствах к Кэти.