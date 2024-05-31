Щасливі пари роблять у стосунках ці 3 речі
Джерело:Forbes
Звичайно, кожна історія кохання – унікальна й розвивається у своєму ритмі. Водночас психологи все-таки виокремили, що дозволяє парам залишатися щасливими разом.
Три звички щасливих пар виділив Марк Треверс – американський психолог і доктор філософії. Він наголосив, що коли люди говорять про успішні стосунки, зазвичай, мовиться про одні й самі ключові інгредієнти щастя.
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Спілкування вважається наріжним каменем будь-яких стосунків, при цьому підкреслюється необхідність відкритого діалогу та активного слухання. Секс часто обговорюється з погляду його частоти і якості, що розглядається як барометр здоров'я стосунків,
– наголосив Треверс.
Окрім того, він наголосив, що клей для партнерів – довіра. Саме вона дозволяє відчувати безпеку та стабільність. Водночас, за словами Треверса, варто усвідомлювати, що стосунки – багатогранні. Вони вимагають набагато більше, аніж певні фундаментальні елементи.
Які 3 звички зроблять стосунки щасливими
- Грайливість. Вона може помилково здатися легковажністю. Однак в результаті відіграє вирішальну роль у підтримці радісного і стійкого партнерства.
- Ритуали і традиції. Зокрема, мовиться про спільні свята та маленькі традиції, зрозумілі тільки двом.
- Вдячність. Численні дослідження показують, що подяка дуже позитивно впливає на стосунки. Вона допомагає кожному з партнерів збагнути власну цінність у стосунках.