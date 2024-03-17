Звичайно, всі люди – різні, а кожна історія кохання – унікальна. Водночас психологи вивели формулу, яку можна застосувати до усіх стосунків. Мовиться про 5 етапів, через які мусить пройти кожна пара.

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Через які 5 етапів проходить кожна пара

Закоханість.

Те, з чого все починається. Між двома людьми з'являється хімія. Здається, навіть повітря навколо починає іскритися й вібрувати. Від цього почуття не втекти. Воно спалахує несподівано й не запитує, чи – на часі. А кохана людина здається найідеальнішим у цілому світі. Уникнути періоду закоханості не вийде. Затриматися у ньому на довго – теж. Бо стосунки неодмінно переходять на інший рівень.

Розвиток.

Коли людина зізнається у коханні, це – прояв усвідомленого вибору. Перший етап закінчився, й тепер люди розуміють, що хочуть продовжити стосунки. З'являються спільні мрії, цілі, плани. Дуже часто саме на етапі розвитку люди ухвалюють рішення мешкати разом або навіть укладають шлюб.

Розчарування.

На жаль, цього етапу також не уникнути. Коли минула початкова ейфорія, можуть з'явиться хвилювання: а чи правильний вибір я зробив/зробила? Кожна дрібничка починає дратувати й підсвідомо хочеться перетворити кожну незначну ситуацію у сварку. Однак панікувати не варто. Цей етап можна й треба пережити разом.

Робота.

Цей етап – про максимальне дорослішання й перехід на новий рівень. Щоб вийти з періоду розчарування, потрібно змінювати спосіб мислення. Однак нагорода за пройдений шлях буде колосальна. Ваші почуття зміцняться та стануть дорослішими. Головне збагнути: стосунки – це робота, у яку потрібно вкладати час та сили.

Кохання, яке все переживе.

На цьому етапі ви сприймаєте кохану людину такою, як вона є. З усіма рисами характеру, уподобаннями та пристрастями. Ви пройшли довгий шлях, щоб збагнути найголовніше: вічне кохання – існує. А тепер – разом підкорювати будь-які вершини.