Конечно, все люди – разные, а каждая история любви – уникальна. В то же время психологи вывели формулу, которую можно применить ко всем отношениям. Речь идет о 5 этапах, через которые должна пройти каждая пара.

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Через какие 5 этапов проходит каждая пара

Влюбленность.

То, с чего все начинается. Между двумя людьми появляется химия. Кажется, даже воздух вокруг начинает искриться и вибрировать. От этого чувства не убежать. Оно вспыхивает неожиданно и не спрашивает, вовремя ли. А любимый человек кажется самым идеальным в целом мире. Избежать периода влюбленности не получится. Задержаться в нем на долго – тоже. Потому что отношения непременно переходят на другой уровень.

Развитие.

Когда человек признается в любви, это – проявление осознанного выбора. Первый этап закончился, и теперь люди понимают, что хотят продолжить отношения. Появляются общие мечты, цели, планы. Очень часто именно на этапе развития люди принимают решение жить вместе или даже заключают брак.

Разочарование.

К сожалению, этого этапа также не избежать. Когда прошла начальная эйфория, могут появится волнения: а правильный ли выбор я сделал/сделала? Каждая мелочь начинает раздражать и подсознательно хочется превратить каждую незначительную ситуацию в ссору. Однако паниковать не стоит. Этот этап можно и нужно пережить вместе.

Работа.

Этот этап – о максимальном взрослении и переходе на новый уровень. Чтобы выйти из периода разочарования, нужно менять образ мышления. Однако награда за пройденный путь будет колоссальная. Ваши чувства укрепятся и станут более взрослыми. Главное понять: отношения – это работа, в которую нужно вкладывать время и силы.

Любовь, которая все переживет.

На этом этапе вы воспринимаете любимого человека таким, как он есть. Со всеми чертами характера, предпочтениями и пристрастиями. Вы прошли долгий путь, чтобы понять самое главное: вечная любовь – существует. А теперь – вместе покорять любые вершины.