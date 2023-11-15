Що такого є у Патріка Демпсі чого немає у вас, або що насправді робить людей сексуальними

Цього року журнал People визнав найсексуальнішим чоловіком планети Патріка Демпсі. Багато людей намагаються зрозуміти, а що ж насправді робить когось сексуальним? Ідеальне тіло, білосніжна посмішка або ж харизма? Відповідь на це питання дали експерти.

Виявляється, немає чогось одного і конкретного, що робить людину сексуальною. Тому можете не поспішати шукати у собі риси Патріка Демпсі.

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Від чого залежить сексуальність

Сексуальність – в очах того, хто дивиться. Деяких людей приваблюють фізичні особливості обличчя, голос можна вважати сексуальним залежно від висоти, тону та інтонації. Хтось може вважати те, як пахне інша людина, сексуальним. Крім того, тепла, відкрита, впевнена мова тіла може збудити,

– пояснила спеціалістка з мови тіла Бланка Кобб.

Наприклад, деяким людям подобаються блондини, іншим – лише брюнети. Хтось в захваті від великих носів, великих вух або грубого та хриплого голосу.

Однак все ж є те, що впливає на сприйняття когось сексуальним. Мовиться про культурні тенденції. У 90-х худорлява модель Кейт Мосс була втіленням жіночої краси. Тоді саме подібних на неї вважали неймовірно сексуальними.

Натомість останнє десятиліття в тренді пишні вигини Кім Кардашьян, й усі мріють про бразильську підтяжку сідниць.

Цікаво, що визнання когось сексуальним може залежати навіть від країни. Наприклад, у США приваблим може вважатися щось одне, а в Індії – зовсім інше.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.

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Сексуальними людей можуть робити навіть особливості характеру. Іноді буває, що хтось на перший погляд видається вам середньостатистичним, нічого особливого. Однак, як тільки ви починаєте спілкуватися з цією людиною, то манера її розмови та харизма одразу вас зачаровують. У цьому також проявляється сексуальність.

Отже, одностайної згоди щодо того, хто вважається сексуальним, просто не існує. Все залежить від уподобання та стандартів краси, які відрізняються залежно від віку, часу та місця проживання.