Что такого есть у Патрика Демпси чего нет у вас, или что на самом деле делает людей сексуальными

В этом году журнал People признал самым сексуальным мужчиной планеты Патрика Демпси. Многие пытаются понять, а что же на самом деле делает кого-то сексуальным? Идеальное тело, белоснежная улыбка или харизма? Ответ на этот вопрос дали эксперты.

Оказывается, нет чего-то одного и конкретного, что делает человека сексуальным. Поэтому можете не торопиться искать в себе черты Патрика Демпси.

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От чего зависит сексуальность

Сексуальность – в глазах того, кто смотрит. Некоторых людей привлекают физические особенности лица, голос можно считать сексуальным в зависимости от высоты, тона и интонации. Кто-то может считать то, как пахнет другой человек, сексуальным. Кроме того, теплая, открытая, уверенная речь тела может возбудить,

– объяснила специалист по языку тела Бланка Кобб.

К примеру, некоторым людям нравятся блондины, другим – только брюнеты. Кто-то в восторге от больших носов, больших ушей или грубого и хриплого голоса.

Однако все же есть то, что влияет на восприятие кого сексуальным. Речь идет о культурных тенденциях. В 90-х худощавая модель Кейт Мосс была воплощением женской красоты. Тогда именно подобных ей считали невероятно сексуальными.

В последнее десятилетие в тренде пышные изгибы Ким Кардашьян, и все мечтают о бразильской подтяжке ягодиц.

Интересно, что признание кого сексуальным может зависеть даже от страны. К примеру, в США привлекательным может считаться что-то одно, а в Индии – совсем другое.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.

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Сексуальными людей могут делать даже особенности характера. Иногда бывает, что кто-то на первый взгляд кажется вам среднестатистическим, ничего особенного. Однако, как только вы начинаете общаться с этим человеком, манера его разговора и харизма сразу вас очаровывают. В этом также проявляется сексуальность.

Итак, единодушного согласия о том, кто считается сексуальным, просто не существует. Все зависит от предпочтений и стандартов красоты, которые отличаются в зависимости от возраста, времени и места проживания.