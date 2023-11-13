Гак – поза з непристойним відтінком, яка зводить пари з розуму. Вивчіть деталі, аби спробувати її уночі.

Дивіться також Очікування і реальність: чому не всі готові втілювати свої сексуальні фантазії у життя

Максимальне задовлення

Поза "гак" передбачає, що чоловік знаходиться зверху, а жінка лежить на спині. Умовна "зачіпка", коли вона підіймає ноги вгору і закидає їх на його плечі. Чоловік нахиляється над жінкою і тримає свою вагу на руках, злегка відкриваючи стегна.

Це положення забезпечує глибоке проникнення і його можна адаптувати для максимального задоволення. Також можна використовувати як для вагінального, так і для анального проникнення. Поза дуже інтимна, оскільки сприяє тісному зоровому контакту між парою.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно.



Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи з синтетичного латексу з силіконовою змазкою DUREX® Real Feel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0016-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.





Пари у захваті від "гака", оскільки він дозволяє чоловікам відчувати себе "глибшими" і "повнішими" у партнерці. Це пояснюється логістикою положення – жінка може тримати партнера за стегна чи талію і направляти його для отримання максимального задоволення.

Щоб отримати ще більше задоволення і кульмінацію – оргазм, спробуйте схрестити щиколотки за шиєю чоловіка.