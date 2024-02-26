У передчутті весни: 5 захопливих книжок про кохання

Зимових днів залишається зовсім трішки, а у передчутті весни думається про кохання та щастя. Якщо ви не знали, чого б романтичного прочитати, то цей матеріал для вас.

Love 24 та Yakaboo підготували для вас підбірку про нові книжки про любов у всіх її відтінках.

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"Таємна пригода", антологія української еротичної прози порубіжжя ХІХ–XX століть, упорядник Євген Плясецький

Читати класиків завжди на часі, тим більше – у дуже незвичному амплуа та ще й в естетично досконалій книжці. На буремній межі ХІХ–XX століть автори писали про заборонене кохання, тілесність, пристрасть. Чуттєва й тонка, розумна й відверта еротична проза від світочів української літератури: Винниченка, Кобилянської, Франка, Коцюбинського, Підмогильного та інших.

Дизайн книжки теж неймовірно спокусливий: незвичайна обкладинка з тканою текстурою й тисненням та шляхетний кремовий папір. Дивовижні й ілюстрації – вас зачарують чуттєві ескізи з оголеної натури.



"Таємна пригода" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Доньки Спарти", Клер Гейвуд

"Доньки Спарти" – це інтригуюча історія про таємниці, любов і трагедії жінок, які мали свою роль в міфології, Єлени та її сестри Клітемнестри. Проте забудьте все, що ви знали раніше про них, оскільки в цьому романі ви зануритеся в інтригуючі пригоди жінок у війні. У часи, коли від цариць очікують усього дві речі: народження спадкоємця та лагідну скромну вдачу, головні героїні роману чинять спротив і дуже нагадують сучасних українок у складні часи. Чоловіче домінування, деспотизм та амбіції стають випробуванням для героїнь.

В історичному контексті – "Доньки Спарти" – це художнє переосмислення облоги Трої, розказане з погляду двох жінок.



"Доньки Спарти" / Обкладинка з сайту Yakaboo

Цікаво Мрія проти реальності та смерть на тлі: яким насправді було особисте життя Лесі Українки

"Панк 57", Пенелопа Дуглас

Кохання у листуванні має всі шанси бути ідеальним. Особливо, коли триває досить довго. Міша та Раєн писали один одному з 5 класу. Їх розділяли десятки кілометрів, але об'єднували спільні думки й захоплення. Ці листи тримали їх на плаву в найтяжчі моменти дорослішання.

Довгі сім років у їхньої дружби було лише три правила: не шукати один одного в соцмережах, жодних телефонних дзвінків, жодних фотографій. Проте одного дня Міша вирішив порушити домовленість і побачити Раєн… Втім, про те, хто перед нею, дівчина не здогадується. Спалахує ненависть із першого погляду!

Раєн непокоїться: чому більше немає листів? Вона готова на все, аби повернути друга!



"Панк 57" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Моя темна Ванесса", Кейт Елізабет Расселл

Через 17 років після історії свого "великого кохання" вже доросла Ванесса дізнається, що тодішнього її кумира й коханця звинувачують у сексуальних домаганнях. Тоді вона була амбітною старшокласницею, а він – сорокадворічним викладачем англійської літератури.

Переосмислюючи це своє кохання, Ванесса розривається між минулим і теперішнім. У її свідомості тісно переплітаються спогади й травми дорослої жінки із хвилюваннями дівчини-підлітка. Вона має вирішити: то було кохання чи її просто використали? Еротичний захват чи нездоровий потяг? Чи була вона готова до таких стосунків, коли їй було всього-на-всього 15?



"Моя темна Ванесса" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Що знає вітер", Емі Гармон

Енн Ґаллагер виросла на розповідях свого дідуся про Ірландію. Після його смерті вона вирушає на батьківщину покійного, щоб розвіяти прах над озером біля маєтку. Енн потрапляє в грозу, і якась таємнича сила відкидає її на 80 років назад – в Ірландію 1921 року. У країні саме точиться громадянська війна.

Дівчину рятує, а відтак допомагає їй пристосуватися до геть іншої історичної епохи доктор Томас Сміт. Разом вони долучаються до боротьби за незалежність Ірландії. Енн закохується у свого рятівника. Та чи готова вона відпустити колишнє життя заради кохання, якого вже й не сподівалася пізнати? І чи цей вибір справді за нею?



"Що знає вітер" / Обкладинка з сайту Yakaboo