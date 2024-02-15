"Я дуже люблю жінку, про яку нікому не можу сказати": Жадан прочитав вірш для всіх закоханих

До Дня Святого Валентина Сергій Жадан зробив подарунок для всіх закоханих. Поет проникливо прочитав свій вірш. Прекрасний момент потрапив на відео.

Слухати, як Жадан читає свої вірші, можна вічно. Його поетичні зізнання у коханні – найкраще з мистецтв. Тим більше коли навколо святково-романтична атмосфера.

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Я дуже люблю жінку, про яку нікому нічого не можу сказати. Люблю її голос, люблю, коли вона заговорює першою, після мовчання, після згустку тиші,

– прочитав Жадан.

Жадан прочитав свій вірш до Дня Святого Валентина: дивіться відео

Зірка "Гри престолів" прочитав вірш Жадана

Поезію Жадана знають й люблять у цілому світі. Восени 2023 року мережу "підірвало" відео, як вірш "Плеєр" зачитав ірландський актор Джек Глісон – король Джоффрі з "Гри престолів". Переглянути можна тут.

Глісон активно підтримує українців у їхній боротьбі за життя й свободу. У лютому 2023 року актор приїхав в Україну. Зокрема, відвідав Київ. В українській столиці Глісон передав пікап для Збройних сил України, який придбали британські волонтери. Окрім того, актор взяв участь у низці благодійних заходів.