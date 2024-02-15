Слушать, как Жадан читает свои стихи, можно вечно. Его поэтические признания в любви – лучшее из искусств. Тем более когда вокруг празднично-романтическая атмосфера.

Обратите внимание Впервые в Украине: МУР создал альбом-мюзикл о писателях расстрелянного возрождения

Я очень люблю женщину, о которой никому ничего не могу сказать. Люблю ее голос, люблю, когда она заговаривает первой, после молчания, после сгустка тишины,

– прочитал Жадан.

Жадан прочитал свое стихотворение ко Дню Святого Валентина: смотрите видео

Звезда "Игры престолов" прочитал стихотворение Жадана

Поэзию Жадана знают и любят во всем мире. Осенью 2023 года сеть "взорвало" видео, как стихотворение "Плеер" зачитал ирландский актер Джек Глисон – король Джоффри из "Игры престолов". Посмотреть можно здесь.

Глисон активно поддерживает украинцев в их борьбе за жизнь и свободу. В феврале 2023 года актер приехал в Украину. В частности, посетил Киев. В украинской столице Глисон передал пикап для Вооруженных сил Украины, который купили британские волонтеры. Кроме того, актер принял участие в ряде благотворительных мероприятий.