Слухати, як Жадан читає свої вірші, можна вічно. Його поетичні зізнання у коханні – найкраще з мистецтв. Тим більше коли навколо святково-романтична атмосфера.

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Я дуже люблю жінку, про яку нікому нічого не можу сказати. Люблю її голос, люблю, коли вона заговорює першою, після мовчання, після згустку тиші,

– прочитав Жадан.

Жадан прочитав свій вірш до Дня Святого Валентина: дивіться відео

Зірка "Гри престолів" прочитав вірш Жадана

Поезію Жадана знають й люблять у цілому світі. Восени 2023 року мережу "підірвало" відео, як вірш "Плеєр" зачитав ірландський актор Джек Глісон – король Джоффрі з "Гри престолів". Переглянути можна тут.

Глісон активно підтримує українців у їхній боротьбі за життя й свободу. У лютому 2023 року актор приїхав в Україну. Зокрема, відвідав Київ. В українській столиці Глісон передав пікап для Збройних сил України, який придбали британські волонтери. Окрім того, актор взяв участь у низці благодійних заходів.