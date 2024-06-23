Я – максимально щасливий мужчина, – як Притула зустрів кохання й збудував сім'ю мрії

Сергій Притула вже 9 років перебуває у щасливому шлюбі. Разом з дружиною Катериною він виховує двох доньок: Соломію та Стефанію. Також у Притули є син Дмитро від першого шлюбу.

Про себе Притула казав так: "я – максимально щасливий мужчина". Що відомо про його особисте життя розповідає Love 24.

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Перший шлюб завершився спільним рішенням

Першою дружиною Притули була Юлія Андрійчук. У подружжя народився син Дмитро. Однак щастя тривало не довго: вже у 2013 році вони розлучилися.



Сергій та Юлія / Фото з мережі

Згодом Притула зізнався, що, зокрема, це сталося через його невміння розподіляти час на роботу та сім'ю. Водночас він наголосив: вони з ексдружиною ухвалили спільне рішення залишилися у добрих дружніх стосунках. Вони разом виховують сина та навіть дружать сім'ями: Юлія вже теж знайшли щастя у другому шлюбі.

Як Притула знайшов щастя з Катериною

Вдруге Притула одружився у 2015 році. Його обраницею стала Катерина Сопельник. Вже невдовзі після весілля Притула заявив, що почувається максимально щасливим, адже щодня повертається додому, де його чекає кохана дружина.

У подружжя народилися дві доньки: Соломія та Стефанія. Окрім того, відомо, що подружжя планувало третю вагітність. Однак розпочалося повномасштабне вторгнення, й поповнення у сім'ї довелося відкласти. Притула зауважив, що "ще не пізно", однак в сучасних умовах планувати щось довше, аніж на місяць, –фактично неможливо.

Притула рідко ділиться деталями особистого життя. Однак іноді публікує зворушливі зізнання, адресовані дружині.

Дякую, що ти завжди поруч! За підтримку і любов. За доглянутих дітей і сімейний затишок! За те, що коли важко, ти це "гасиш", а коли добре – ти "каталізатор",

– написав Притула.



Притула з дружиною / Фото з інстаграму

У наступному році подружжя відзначить десяту річницю – олов'яне весілля.