В епіцентрі вічного трикутника: як Селена Гомес нарешті знайшла своє щастя

Селена Гомес – одна з найяскравіших self made woman нашого століття. Однак вона відома не лише фантастичною кар'єрою (співачка, акторка, засновниця бренду Rare Beauty), але й "романтичною драмою десятиліття".

У День народження Селени Гомес, 22 липня, Love 24 розповідає, що відомо про її особисте життя. Селена зустрічалася з The Weeknd, Ніком Джонасом, Зейном Маліком, Тейлором Лотнером. Однак справді іконічною для сучасної культури стала історія Селени та Джастіна Бібера.

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Навіть станом на 2024 рік, коли їхні стосунки вже давно завершені, а дороги – розійшлися, фанати продовжують мріяти про возз'єднання пари.

Селена й Джастін – сучасні "Ромео й Джульєтта" з хепі ендом

Телепортуємося у 2010 рік. Джастін і Селена – молоді й прекрасні. Вони – self made зірки свого часу й кумири для свого покоління. Юну пару вперше "спалили" за обіймами. Однак тоді Селена назвала чутки про стосунки – просто абсурдними. Вона наголосила: Джастін – її друг.

У 2011 році закоханих вже підловлюють за поцілунками. Розповідати про "дружбу" стає все важче. Зрештою, Селена і Джастін разом виходять у світ. Для того, аби заявити про свої стосунки, вони обирають вечірку від Vanity Fair. Тоді пару вперше починають називати "Джелена".



Селена й Джастін / Getty images

Тривалий час їхні стосунки нагадують американські гойдалки. Закохані то розлучаються, то знову сходяться. То не розмовляють, то не відходять одне від одного ані на крок. Іноді у їхній заплутаній лав-сторі з'являються треті: переважно – нові подруги Джастіна.

У 2014, як грім з ясного неба для шанувальників: на Ібіці Джастін побився з Орландо Блумом. За даними ЗМІ, звичайно, через Селену. Виходить вже цілий романтичний "квадрат": на той час Орландо перебував у стосунках з Мірандою Керр – подругою Селени. Однак чи було хоч щось з цього правда – досі невідомо.

Здавалося, що у 2016 колишніх закоханих вже нічого не пов'язує. Аж раптом: Селену й Джастіна знімають на відео у ресторані. Він ніжно наспівує їй романтичну баладу. Того ж 2016 Селена опинилася в епіцентрі доволі неприємної ситуації. Джастін опублікував фото з Софією Річі, з якою перебував у стосунках. Шанувальники "Джелени" спрямували на них хвилю хейту. Розлючений Джастін погрожував навіть видалити інстаграм. Тим часом Селена вирішила втрутитися. Вона написала: "якщо ви не можете впоратися з ненавистю, тоді припиніть публікувати фотографії своєї дівчини, лол, це має бути особливим лише між вами двома". Зрештою, Селена вибачилася, а Джастін видалив інстаграм.

Тоді здавалося, що пара розійшлася назавжди. Однак у 2017 році їх знову "упіймали" разом. Спершу пара сходила на сніданок. А вже через декілька тижнів разом відвідала хокейний матч. Під час заходу Селена поцілувала Джастіна у губи.

Згодом Джастін висловився про свої стосунки з Селеною так: "Мені – дуже боляче. Вона – дивовижна, вона – суперзірка". Він наголошував, що почувався так, наче має захистити її. Стосунки закінчилися, кожен пішов своїм шляхом, однак Джастін заявив: якщо одного разу Селені знадобиться його допомога, він неодмінно прийде.

У 2018 році Джастін одружився з Гейлі Бібер. Так з'явився найвідоміший романтичний трикутник в історії сучасної поп-культури.



Шанувальники припускають: Джастін освідчився Селені, але вона відмовила, тоді він одружився з Гейлі, яку насправді не кохає. Однак ці двері жодна зі сторін так і не привідкрила. Водночас Селена дала зрозуміти: її здивувало те, як швидко після завершення їхніх стосунків Джастін знайшов нове щастя.



Якщо є медалі за титанічне терпіння, одну з них, без сумніву, треба видати Гейлі. Вона пережила море хейту у мережі від фанатів "Джелени". Хоча, здавалося б, якщо Селена і Джастін давно відпустили власну історію, інші теж мають це зробити.



Після історії з бровами (коли Гейлі начебто насміхалася над Селеною), за добу місис Бібер втратила сотні тисяч підписників. Зрештою, хейту та погроз стало так багато, що Гейлі звернулася по допомогу до самої Селени. У відповідь та закликала людей бути добрими.

Щастя з Бенні Бланко

Станом на 2024 рік Селена – щаслива у стосунках з музичним продюсером Бенні Бланко. Перчинки додає те, що щонайменше колись його пов'язувала дружба з Джастіном. У нових стосунках Селена намагається зберегти приватність. Однак вона зізналася, що Бенні робить її дуже щасливою.



Селена й Бенні / Getty images

На жаль, як і Гейлі, Бенні отримав дуже багато хейту з боку шанувальників "Джелени". Однак, схоже, його це аж ніяк не хвилює. Ходять чутки, що Селена і Бенні налаштовані дуже серйозно й мріють про сім'ю.