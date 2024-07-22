В День рождения Селены Гомес, 22 июля, Love 24 рассказывает, что известно о ее личной жизни. Селена встречалась с The Weeknd, Ником Джонасом, Зейном Маликом, Тейлором Лотнером. Однако действительно иконической для современной культуры стала история Селены и Джастина Бибера.

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Даже по состоянию на 2024 год, когда их отношения уже давно завершены, а дороги – разошлись, фанаты продолжают мечтать о воссоединении пары.

Селена и Джастин – современные "Ромео и Джульетта" с хеппи эндом

Телепортируемся в 2010 год. Джастин и Селена – молодые и прекрасные. Они – self made звезды своего времени и кумиры для своего поколения. Юную пару впервые "спалили" за объятиями. Однако тогда Селена назвала слухи об отношениях – просто абсурдными. Она подчеркнула: Джастин – ее друг.

В 2011 году влюбленных уже подлавливают за поцелуями. Рассказывать о "дружбе" становится все труднее. В конце концов, Селена и Джастин вместе выходят в свет. Для того, чтобы заявить о своих отношениях, они выбирают вечеринку от Vanity Fair. Тогда пару впервые начинают называть "Джелена".



Селена и Джастин / Getty images

Долгое время их отношения напоминают американские качели. Влюбленные то расстаются, то снова сходятся. То не разговаривают, то не отходят друг от друга ни на шаг. Иногда в их запутанной лав-стори появляются третьи: преимущественно – новые подруги Джастина.

В 2014, как гром с ясного неба для поклонников: на Ибице Джастин подрался с Орландо Блумом. По данным СМИ, конечно, из-за Селены. Получается уже целый романтический "квадрат": на то время Орландо состоял в отношениях с Мирандой Керр – подругой Селены. Однако было ли хоть что-то из этого правда – до сих пор неизвестно.

Казалось, что в 2016 бывших влюбленных уже ничего не связывает. Но вдруг: Селену и Джастина снимают на видео в ресторане. Он нежно напевает ей романтическую балладу. В том же 2016 году Селена оказалась в эпицентре довольно неприятной ситуации. Джастин опубликовал фото с Софией Ричи, с которой находился в отношениях. Поклонники "Джелены" направили на них волну хейта. Разъяренный Джастин угрожал даже удалить инстаграм. Тем временем Селена решила вмешаться. Она написала: "если вы не можете справиться с ненавистью, тогда прекратите публиковать фотографии своей девушки, лол, это должно быть особенным только между вами двумя". В конце концов, Селена извинилась, а Джастин удалил инстаграм.

Тогда казалось, что пара разошлась навсегда. Однако в 2017 году их снова "поймали" вместе. Сначала пара сходила на завтрак. А уже через несколько недель вместе посетила хоккейный матч. Во время мероприятия Селена поцеловала Джастина в губы.

Впоследствии Джастин высказался о своих отношениях с Селеной так: "Мне – очень больно. Она – удивительная, она – суперзвезда". Он подчеркивал, что чувствовал себя так, как будто должен защитить ее. Отношения закончились, каждый пошел своим путем, однако Джастин заявил: если однажды Селене понадобится его помощь, он непременно придет.

В 2018 году Джастин женился на Хейли Бибер. Так появился самый известный романтический треугольник в истории современной поп-культуры.



Поклонники предполагают: Джастин сделал предложение Селене, но она отказала, тогда он женился на Хейли, которую на самом деле не любит. Однако эту дверь ни одна из сторон так и не приоткрыла. В то же время Селена дала понять: ее удивило то, как быстро после завершения их отношений Джастин нашел новое счастье.



Если есть медали за титаническое терпение, одну из них, без сомнения, надо выдать Хейли. Она пережила море хейта в сети от фанатов "Джелены". Хотя, казалось бы, если Селена и Джастин давно отпустили собственную историю, другие тоже должны это сделать.



После истории с бровями (когда Хейли вроде бы насмехалась над Селеной), за сутки миссис Бибер потеряла сотни тысяч подписчиков. В конце концов, хейта и угроз стало так много, что Хейли обратилась за помощью к самой Селене. В ответ та призвала людей быть добрыми.

Счастье с Бенни Бланко

По состоянию на 2024 год Селена – счастлива в отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Перчинки добавляет то, что по меньшей мере когда-то его связывала дружба с Джастином. В новых отношениях Селена старается сохранить приватность. Однако она призналась, что Бенни делает ее очень счастливой.



Селена и Бенни / Getty images

К сожалению, как и Хейли, Бенни получил очень много хейта со стороны поклонников "Джелены". Однако, похоже, его это отнюдь не волнует. Ходят слухи, что Селена и Бенни настроены очень серьезно и мечтают о семье.