Близнюки, Скорпіон, Водолій, ви справжні митці у ліжку, які створюють неймовірну атмосферу для себе та партнера. Однак, як творчі люди, часто змінюєте супутників, пише Love 24.
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Близнюки
Ваш цілеспрямований характер і неймовірна чарівність можуть одразу ж заполонити. Але через бажання непостійності доволі часто доводиться змінювати сексуального партнера.
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Скорпіон
Представники цього знаку зодіаку потребують пристрасті та експериментів, які не завжди може підтримати партнер. Це і стає приводом для змін у сексуальному житті, щоб задовольнити внутрішнє палке бажання.
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Водолій
На перший погляд, спокійний характер і внутрішня виваженість. Однак у сексуальному житті – це вир пристрасті та вогню. Водоліїв можна назвати швидко перемінними у своїх бажаннях у ліжку, адже вони до кінця не впевнені в тому, що і кого хочуть.
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