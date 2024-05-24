Близнецы, Скорпион, Водолей, вы настоящие художники в постели, которые создают невероятную атмосферу для себя и партнера. Однако, как творческие люди, часто меняете спутников, пишет Love 24.

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Близнецы

Ваш целеустремленный характер и невероятное обаяние могут сразу же заполонить. Но из-за желания непостоянства довольно часто приходится менять сексуального партнера.

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Скорпион

Представители этого знака зодиака нуждаются в страсти и экспериментах, которые не всегда может поддержать партнер. Это и становится поводом для изменений в сексуальной жизни, чтобы удовлетворить внутреннее страстное желание.

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Водолей

На первый взгляд, спокойный характер и внутренняя взвешенность. Однако в сексуальной жизни – это водоворот страсти и огня. Водолеев можно назвать быстро переменчивыми в своих желаниях в постели, ведь они до конца не уверены в том, что и кого хотят.

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