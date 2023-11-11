Очікування і реальність: чому не всі готові втілювати свої сексуальні фантазії у життя

Чи не кожен бодай раз у житті мав певну еротичну фантазію. Але вона може так і залишитися у думках, оскільки більшість не наважується втілити бажане у реальності.

Експерти взялися досліджувати цю тему. Вони з'ясували, чому люди не наважуються, а подекуди навіть бояться, втілювати свої сексуальні фантазії у життя. Відповідь вас може здивувати.

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Сексуальна фантазія – це образ або ідея того, що збуджує. Це може бути те, що ви б хотіли зробити насправді. Або вам просто подобається про це думати.

Сексуальна фантазія базується на поєднанні спогадів із бажаннями. Наприклад, ви можете пригадати попередній сексуальний досвід і уявити якусь знаменитість чи будь-якого іншого персонажа, який виконуватиме ваші забаганки.

За висновками експертів, люди мають еротичні фантазії і розігрують їх лише у голові, бо так безпечно. Здебільшого вони думають про те, що насправді б не хотіли робити у реальному житті. Плюс до цього – фантазії можуть включати в себе партнерів, яких фізично не існує, а отже і їх реалізація неможлива.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи з синтетичного латексу з силіконовою змазкою DUREX® Real Feel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0016-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Саме у цьому і полягає цінність сексуальних фантазій. Вони існують так, як того хочеться. Особливо, коли реальність не завжди може перевершити очікування.

"Ті сценарії, які ми хочемо реалізувати у реальності, ніколи не відбуваються так, як є в уяві", – підкреслюють фахівці.

Щоб зрозуміти, чи дійсно ви хочете втілити свою фантазію у реальності, варто поставити собі перш за все питання: чи буде це безпечно. Далі детально уявіть те, що хотіли б зробити. Якщо на якомусь етапі ви відчуєте відразу – значить вашій фантазій варто залишатися лише у думках. Можете навіть скласти список плюсів та мінусів реалізації цього бажання.

Загалом, якщо ви застрягли у своїх сексуальних фантазіях, краще звернутися за допомогою до спеціаліста. Він найкраще допоможе розібратися з проблемою.