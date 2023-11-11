Ожидание и реальность: почему не все готовы воплощать свои сексуальные фантазии в жизнь

Едва ли не каждый хоть раз в жизни имел определенную эротическую фантазию. Но она может так и остаться в мыслях, поскольку большинство не решается воплотить желаемое в реальности.

Эксперты принялись исследовать эту тему. Они выяснили, почему люди не решаются, а иногда даже боятся воплощать свои сексуальные фантазии в жизнь. Ответ может удивить вас.

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Сексуальная фантазия – это образ или идея того, что возбуждает. Это может быть то, что вы хотели бы сделать на самом деле. Или вам просто нравится об этом думать.

Сексуальная фантазия основывается на сочетании воспоминаний с желаниями. Например, вы можете вспомнить предыдущий сексуальный опыт и представить какую-нибудь знаменитость или любого другого персонажа, выполняющего ваши прихоти.

По выводам экспертов, люди имеют эротические фантазии и разыгрывают их только в голове, потому что так безопасно. В большинстве своем они думают о том, что на самом деле не хотели бы делать в реальной жизни. Плюс к этому – фантазии могут включать в себя партнеров, которые физически не существуют, а следовательно и их реализация невозможна.

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Именно в этом и состоит ценность сексуальных фантазий. Они существуют так, как хочется. Особенно когда реальность не всегда может превзойти ожидания.

"Те сценарии, которые мы хотим реализовать в реальности, никогда не происходят так, как есть в воображении", – подчеркивают специалисты.

Чтобы понять, действительно ли вы хотите воплотить свою фантазию в реальности, стоит задать себе прежде всего вопрос: будет ли это безопасно. Далее подробно представьте то, что вы хотели бы сделать. Если на каком-то этапе вы почувствуете отвращение – значит, вашей фантазий стоит оставаться только в мыслях. Можете даже составить перечень плюсов и минусов реализации этого желания.

В общем, если вы застряли в своих сексуальных фантазиях, лучше обратиться за помощью к специалисту. Он лучше поможет разобраться с проблемой.