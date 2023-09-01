Так-от, найбільше Дівам підходять Тельці, пише 24 Канал. Ці два знаки зодіаку – ідеальна пара.

До речі Пристрасні коханці чи в ліжку не дуже: які в сексі Леви, Діви та Терези

Телець

Ця комбінація дуже добре працює в ліжку. Вони рухаються в однаковому темпі.

Діви – перфекціоністи, тож їм властиво надміру думати. Проте, Тельці зуміють знайти підхід та зробити секс справді незабутнім.

Представники цього знаку подарують Дівам неймовірне задоволення. Окрім, того Тельці –романтики, тож потурбуються про приємну атмосферу.

До речі, стосунки цих знаків розвиваються стабільно, з кожним днем стають кращими й міцнішими.

Варте уваги Хто зі знаків зодіаку переживатиме тривалі випробування в особистому житті

Гороскоп для Тельців