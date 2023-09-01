Так вот, больше всего Девам подходят Тельцы, пишет 24 Канал. Эти два знака зодиака – идеальная пара.

Кстати говоря Страстные любовники или в постели не очень: какие в сексе Львы, Девы и Весы

Телец

Эта комбинация очень хорошо работает в постели. Они двигаются в одинаковом темпе.

Девы – перфекционисты, поэтому им свойственно думать. Однако Тельцы смогут найти подход и сделать секс действительно незабываемым.

Представители этого знака подарят Девам невероятное удовольствие. Кроме того, Тельцы – романтики, так что позаботятся о приятной атмосфере.

Кстати, отношения этих знаков развиваются стабильно, с каждым днем становятся лучше и крепче.

Достойно внимания Кто из знаков зодиака будет переживать длительные испытания в личной жизни

Гороскоп для Тельцов