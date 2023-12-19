Є в кожному супермаркеті: ці 5 продуктів вбивають твій секс

Їжа – та сама третя у вашому інтимному житті. Можна не помічати її впливу, однак не варто його недооцінювати.

Звичайно, це не означає, що варто тут та зараз назавжди відмовитися від всього "шкідливого". Головне пам'ятати про здоровий баланс, за який подякує ваше здоров'я та ваш секс.

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Що найбільше шкодить вашому сексу

Продукти з високим вмістом жиру.

По-перше, вони можуть спровокувати низку захворювань, які загалом знизять рівень життя. Зокрема, мовиться про цукровий діабет. По-друге, численні дослідження показали, що надміру жирна їжа сприяє зниженню лібідо у чоловіків та жінок.

Рекомендація: варто додати у щоденний раціон яблука й, за можливості, кавун.

Тонік

Джин-тонік – один з улюблених напоїв для багатьох. Водночас варто зважати, що тонік містить хінін, який може знижувати рівень тестостерону.

Рекомендація: один джин-тонік у певний час біди не зробить. Однак надміру захоплюватися не варто.

Цукор

Тут така сама історія: продукти з високим вмістом цукру можуть знижувати рівень тестостерону.

Рекомендація: їсти улюблені ласощі у міру.

Алкоголь

Надмірне споживання алкоголю:

знижує рівень тестостерону;

збільшує ризик еректильної дисфункції;

знижує лібідо.

Вчені зауважують, що "надмірне споживання алкоголю" = понад 4 напої у день або 14 напоїв у тиждень.

Червоне м'ясо

Страви з червоного м'яса також збільшують ризик еректильної дисфункції.

Рекомендація: щоб нормалізувати інтимне життя, необхідно додати у свій раціон більше страв з овочів.