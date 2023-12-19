Есть в каждом супермаркете: эти 5 продуктов убивают твой секс
Источник:NOTV Food
Еда – та же третья в вашей интимной жизни. Можно не замечать ее влияния, но не стоит его недооценивать.
Конечно, это не значит, что стоит здесь и сейчас навсегда отказаться от всего "вредного". Главное помнить о здоровом балансе, за который поблагодарит ваше здоровье и ваш секс.
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Что больше всего вредит вашему сексу
Продукты с высоким содержанием жира.
Во-первых, они могут спровоцировать ряд заболеваний, которые снизят уровень жизни. В частности, говорится о сахарном диабете. Во-вторых, многочисленные исследования показали, что слишком жирная пища способствует снижению либидо у мужчин и женщин.
Рекомендация: следует добавить в ежедневный рацион яблоки и, по возможности, арбуз.
Тоник
Джин-тоник – один из любимых напитков для многих. В то же время следует учитывать, что тоник содержит хинин, который может снижать уровень тестостерона.
Рекомендация: один джин-тоник в определенное время беды не сделает. Однако чрезмерно увлекаться не стоит.
Сахар
Здесь та же история: продукты с высоким содержанием сахара могут снижать уровень тестостерона.
Рекомендация: есть любимое лакомство в меру.
Алкоголь
Чрезмерное потребление алкоголя:
- снижает уровень тестостерона;
- увеличивает риск эректильной дисфункции;
- снижает либидо.
Актуально! Ученые отмечают, что "чрезмерное потребление алкоголя" = более 4 напитков в день или 14 напитков в неделю.
Красное мясо
Блюда из красного мяса увеличивают риск эректильной дисфункции.
Рекомендация: чтобы нормализовать интимную жизнь, необходимо добавить в свой рацион больше блюд из овощей.