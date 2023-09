Результати цього дослідження показали цікаві відповіді й відзначили відмінності в підході до цієї теми між представниками різних статей. У опитуванні брали участь понад 5 тисяч осіб.

Відомо, що жінок і чоловіків цікавлять цілком різні аспекти сексуального життя.

Питання, які цікавлять жінок

Брудні фрази. Жінки часто цікавляться тими словами та виразами, які можна використовувати під час інтимних відносин. Вони шукають способи виразити свої почуття та бажання словами. Знайомство з партнером. Жінкам цікаво, як познайомитися з чоловіком і створити емоційний зв'язок, щоб вони погодилися провести разом ніч. Балачки. Жінки виявляють особливий інтерес до "брудних" балачок та еротичного спілкування.

Софія Франклін, одна із ведучих подкасту Call Her Daddy, підкреслює, що жінки дуже відкрито ставляться до обговорення своїх сексуальних фантазій та бажань.

Ведучі подкасту Call Her Daddy / The New York Post

Питання, які цікавлять чоловіків

Зваблення. Чоловіки дуже цікавляться тим, як "зачепити" жінку та звабити її. Вони активно шукають поради щодо завоювання жінок та покращення своєї привабливості. Оральний секс. Для чоловіків дуже важливо знати, як забезпечити максимальне задоволення жінці під час орального сексу. Вони активно вивчають техніки кунілінгусу.

Дослідження також показало, що 76 % чоловіків бажають, щоб їхні партнерки були більш розкутими у ліжку та відкритими щодо висловлення своїх сексуальних фантазій. Вони вважають, що спільне обговорення цих питань збагачують їхні інтимні стосунки.