Роберт Паттінсон, Зак Ефрон, Ділан О'Браєн та інші: як зараз виглядають секс-символи 2010-го

У 2010 році ці актори були шалено популярними. Дехто з них не втрачає позицій і досі, а про когось ми вже давно не чули. Як зараз виглядають найпопулярніші серцеїди минулого десятиліття – читайте далі.

Ми підготували підбірку з фотографіями 8 акторів, які показують, як вони виглядають зараз та якими були у 2010 році. Дехто з них вас може дуже здивувати!

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Джош Гатчерсон

Американський актор Джош Гатчерсон прославився ще у дитинстві. Однак після зйомок у трилогії "Голодні Ігри" він поставив свою акторську кар'єру на паузу. Багато з нас вже давно не бачили нових фотографій Джоша, адже в інстаграмі він не активний.

Зірка "Голодних Ігор" у 2010 році / Фото Getty Images

Джош Гатчерсон у 2023 році:

Зак Ефрон

Після фільму "Шкільний мюзикл" Зак Ефрон був улюбленцем всіх дівчат-підлітків. Актор закохував у себе харизмою та романтичними ролями. Зараз Ефрон продовжує зніматися у кіно, щоправда, вже не у головних ролях.



Який вигляд Зак Ефрон мав у 2010 році / Фото Getty Images

Кілька років тому ширилися чутки про те, що Ефрон зробив пластику обличчя. Аби розставити всі крапки над "і", актор минулого року з'явився на публіці. Його було не впізнати – шанувальники припускали, що Ефрон переборщив з ін'єкціями.

Актор пояснив, що сталося насправді – він травмував підборіддя, коли впав та вдарився об гранітний фонтан. То ж після цього у нього виникли проблеми з м'язами на щоках. Аби виправити це, Ефрон почав відвідувати фізіотерапевта.

Зак Ефрон у 2023 році:

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Ділан О'Браєн

Цей американський актор здобув жіночу прихильність завдяки зйомках у серіалі "Вовченя", де він зіграв кумедного та незграбного друга головного героя – Стайлза Стілінські. Ще більшої популярності Ділану О'Браєну додала головна роль у фільмі "Той, що біжить лабіринтом".

З роками актор не сильно змінився – він змужнів і відростив бороду.

Ділан О'Браєн у 2012 та 2023 роках / Фото Getty Images

Тайлер Поузі

А ось виконавець головної ролі у серіалі "Вовченя" Тайлер Поузі з роками став виглядати ще краще та стильніше.



Тайлер Поузі у 2012 році / Фото Getty Images

У 2023 році він одружився зі співачкою Phem. Крім того, Поузі заснував поп-панк-гурту Five North.

Поузі зараз:

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Логан Лерман

Американський актор Логан Лерман здобув популярність після виконання ролі Персі Джексона в однойменному фільмі. Згодом він знявся у фільмі з зіркою "Гаррі Поттера" Еммою Вотсон "Переваги скромників".



Як виглядав Логан Лерман у 2010 році / Фото Getty Images

У 2022 році Логан знявся у другорядній ролі у фільмі "Поїзд-куля". Зараз він також займається продюсуванням фільмів.

Логан Лерман у 2023 році:

Тейлор Лотнер

У 2009 році шанувальницями Тейлора Лотнера були мільйони дівчат, які надали перевагу вовкулаці, а не вампіру. Популярність Лотнеру принесла роль Джейкоба у "Сутінках". Там він часто з'являвся без футболки, демонструючи ідеальний прес.



Гарячий Тейлор Лотнер у 2010 році / Фото Getty Images

Зараз актор продовжує зніматися у кіно, щоправда, вже не в таких популярних. У 2022 році він одружився з медсестрою Тейлор Доум.

Тейлор Лотнер у 2023 році:

Єн Сомерхолдер

У 2009 році шанувальниці відомо серіалу "Щоденники вампіра" розділилися – хтось закохався у хорошого Стефана, а комусь до душі припав поганець Деймон. Роль красеня Деймона виконав харизматичний Єн Сомерхолдер. Перед його блакитними очима та чіткими рисами обличчя було важко встояти.



Єн Сомерхолдер у 2010 році / Фото Getty Images

Сомерхолдер з 2015 року перебуває у шлюбі з зіркою фільму "Сутінки" Ніккі Рід, разом вони виховують двох дітей. Також відомо, що актор підтримує тісний зв'язок зі своїм "екранним братом" Полом Веслі, який зіграв роль Стефана у "Щоденниках вампіра". Колеги по знімальному майданчику та друзі мають спільний бізнес – компанію з виробництва бурбона під назвою Brother's Bond.

Єн Сомерхолдер зараз:

Роберт Паттінсон

У 2010 році англієць Роберт Паттінсон мав мільйони шанувальниць по всьому світу. Роль сумного та загадкового Едварда Каллена принесла йому світову популярність та любов.



Роберт Паттінсон у фільмі Сутінки / Скриншот з фільму

У 2023 році Паттінсон і далі знімається у кіно. Також він вже 5 років перебуває у стосунках з акторкою та моделлю Сьюкі Вотергаус.



Паттінсон у 2023 році став ще красивішим / Фото Getty Images