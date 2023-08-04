Якщо ви хочете отримати максимальне задоволення від цього процесу та потішити свого партнера, то вивчити 7 правил ідеального сексу, які принесуть у вашу спальню ще більше пристрасті.

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Готуйтеся заздалегідь

Створіть сексуальну атмосферу ще задовго до того, як опинитеся в ліжку. Наприклад, можна почати від ранку: часто кажіть "Кохаю тебе", додайте багато поцілунків (або ж смайликів у вигляді поцілунків), залишайте любовні записки, повечеряйте разом при свічках. Такий день має дуже високі шанси закінчитися бурхливим сексом.

Якісна прелюдія

Прелюдія – важлива частина сексу, адже вона додає пристрасті та бажання. З прелюдією ваше сексуальне життя заграє новими барвами, ви відчуватимете постійне тяжіння та сильний емоційний зв'язок з партнером.

Пошук чутливих зон

Сімейні психологи зазначають, що у чоловіків та жінок різні ерогенні зони. Важливо прислухатися одне до одного, спостерігати, як і на які рухи реагує ваш партнер.



Правила ідеального сексу / Фото Pixabay

Достатня волога

У багатьох жінок наявна сухість піхви. Спричинити це можуть багато факторів – від вікового зниження рівня тестостерону до інфекції й навіть онкологічних захворювань.

Недостатня кількість вологи викликає в жінок печіння, вагінальний свербіж, дискомфорт під час сексу. Через це деякі жінки намагаються якомога швидше завершити статевий акт. Щоб розв'язати цю проблему, використовуйте інтимний гель-змазку. Він не лише запобігає дискомфорту, але й покращує чутливість під час сексу.

Допитливість

Не бійтеся говорити зі своїм партнером про всі фантазії, заборонені теми. Експериментуйте, пробуйте щось нове, вдосконалюйте інтимне життя.

Правильний час

Ми звикли думати, що найкращий час для занять сексом – це ніч. Однак фахівці вважають по-іншому. Приблизно о 6 ранку концентрація гормонів у жіночому організмі найвища, тому відчуття у цей час будуть найгострішими.

У чоловіків після сну також максимальна концентрація тестостерону, він діє на центральну нервову систему, викликає найвищу ерекцію. Чим не ідеальний варіант для активного початку робочого дня?



Правила ідеального сексу / Фото Pixabay

Тривалість статевого акту

Пам'ятайте, що якість сексу не залежить від його тривалості. Вчені назвали "золоту середину" – 10 хвилин проникнення. Звісно, що прелюдія може тривати значно довше, адже одне з основних правил – розігріти свого партнера, налаштувати його на пристрасний секс.