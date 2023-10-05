Але чимало пар відмовлялися від сексу через ряд причин. Чи варто це сприймати як серйозну проблему – розповідають спеціалісти.

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Секс у першу шлюбну ніч

Одне дослідження, яке було проведене у 2016 році показало, що більше половини молодят не займалися сексом у першу шлюбну ніч. Хтось відмовлявся від інтимної близькості, тому щоб були занадто п'яними. Інші віддавали перевагу продовжити вечір у компанії друзів. А дехто був занадто виснажений хвилюваннями та святкуванням, що єдиним правильним варіантом був сон.

Відмова від сексу не свідчить про відсутність почуттів / unsplash.com

Тобто всі ці приклади свідчать про те, що причина була не у відсутності інтимної близькості. А відсутність сексу у першу шлюбну ніч не свідчила про брак любові у стосунках. Організувати романтичний вечір можна і задовго після святкування. Головне – аби обом партнерам було комфортно.

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Тут ще мовиться й про тиск суспільства, яке сповнене певними стереотипами та упередженнями. Послаблюйте його і не звертайте увагу на оточуючих. Секс не є обов'язком перед кимось, особливо у першу шлюбну ніч. Хоча він і є важливим елементом подружнього життя. Але є певні "законні" причини аби взяти коротку паузу.