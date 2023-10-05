Но многие пары отказывались от секса по ряду причин. Следует ли это воспринимать как серьезную проблему – рассказывают специалисты.

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Секс в первую брачную ночь

Одно исследование, проведенное в 2016 году, показало, что более половины молодоженов не занимались сексом в первую брачную ночь. Кто-то отказывался от интимной близости, потому что были слишком пьяны. Другие предпочитали продлить вечер в компании друзей. А некоторые были слишком истощены волнениями и празднованием, что единственным правильным вариантом был сон.

Отказ от секса не свидетельствует об отсутствии чувств / unsplash.com

То есть, все эти примеры свидетельствуют о том, что причина была не в отсутствии интимной близости. А отсутствие секса в первую брачную ночь не свидетельствовало о нехватке любви в отношениях. Организовать романтический вечер можно и задолго после празднования. Главное – чтобы обоим партнерам было комфортно.

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Здесь еще говорится и о давлении общества, полном определенных стереотипов и предубеждений. Ослабляйте его и не обращайте внимания на окружающих. Секс не является обязанностью перед кем-то, особенно в первую брачную ночь. Хотя он – важный элемент супружеской жизни. Но есть определенные "законные" причины, чтобы взять короткую паузу.