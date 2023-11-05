Секс-іграшки допомагають вам краще пізнати один одного та знайти нові чутливі місця, про які ви раніше могли навіть не здогадуватися.

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Переваги використання секс-іграшок

Дехто побоюється, що секс-іграшки можуть замінити партнера. Це не так, адже вони навпаки призначені для того, щоб зробити інтимне життя пари яскравішим. Крім того, вони можуть додати деякої грайливості, адже ви можете придумати, як їх нестандартно використовувати.

Також секс-іграшки збільшують задоволення від сексу, а оргазм може бути ще яскравішим. З ними ви зрозумієте, що існує безліч способів, щоб досягти кульмінації.

За даними досліджень, секс-іграшки здатні допомогти людині подолати певні сексуальні проблеми. Вібратори є корисними під час сексуальної дисфункції як у жінок, так і чоловіків. Крім того, секс-іграшки допомагають зменшити стрес та покращити самовідчуття.

Досягнути максимального комфорту та задоволення допоможуть інтимні гелі-змазки. В асортименті компанії Durex® є лубриканти для будь-яких еротичних фантазій: на силіконовій та водній основі, з ефектом приємного зігрівання та легкою прохолодою, зі запахами та смаками. Все, щоб додати у ваше життя ще більше чуттєвого різноманіття. *Реклама медичного виробу. Інтимний гель-змазка DUREX® Naturals. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0388-22. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

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Що треба знати про секс-іграшки / Фото Ketut Subiyanto, Pexels

Які бувають секс-іграшки

Для вагінальної стимуляції – це класичні іграшки, серед яких є кліторальні присоски, фалоімітатори у формі пеніса, китайські кульки тощо;

– це класичні іграшки, серед яких є кліторальні присоски, фалоімітатори у формі пеніса, китайські кульки тощо; для стимуляції пеніса : кільця, масажери, вібратори тощо;

: кільця, масажери, вібратори тощо; для анальної стимуляції – це інноваційні секс-іграшки. Є вібратори простати, китайські кульки, анальні пробки, розширювачі тощо;

– це інноваційні секс-іграшки. Є вібратори простати, китайські кульки, анальні пробки, розширювачі тощо; дистанційні стимулятори – особливо актуальні для українських пар під час війни. Ви можете доводити один одного до оргазму навіть за тисячі кілометрів. Все, що потрібно, – це активувати іграшку через додаток на мобільному телефоні;

– особливо актуальні для українських пар під час війни. Ви можете доводити один одного до оргазму навіть за тисячі кілометрів. Все, що потрібно, – це активувати іграшку через додаток на мобільному телефоні; дослідники ерогенних зон. Чутливими зонами є не лише статеві органи. Ці секс-іграшки допоможуть стимулювати шию, вуха, соски чи ноги.

Зауважимо, дуже важливо правильно користуватися секс-іграшками. Після кожного використання їх потрібно помити. Як правильно це робити – прочитайте в інструкції до своєї іграшки, адже це залежить від матеріалу, з якого вона виготовлена.