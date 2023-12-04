Секс-гороскоп: які 4 знаки зодіаку найчастіше змінюють партнерів

Частина людей за все життя мають лише одного сексуального партнера. Тим часом інші можу змінювати їх чи не щодня.

Так, астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які найчастіше змінюють партнерів. Зокрема, це Близнюки, Лев, Овен і Скорпіон, передає 24 Канал.

Зверніть увагу 3 знакам зодіаку у 2024 році варто зосередитися на особистому житті

Близнюки

Вони обожнюють досліджувати свою сексуальність. Окрім того, жадають інтелектуальної стимуляції. Близнюки відкриті до пропозицій і можуть часто змінювати сексуальних партнерів.

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Скорпіон

Скорпіони обожнюють секс. Окрім того, знають, як здивувати партнера. До речі, можуть віддавати перевагу стосункам на одну ніч.

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Лев

Ці люди обожнюють купатися в увазі. Вони пристрасні та рішучі. Окрім того, Леви – серцеїди. Доволі часто змінюють сексуальних партнерів.

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Овен

Овни сповнені пристрасті. Ці люди знають, як подарувати неймовірне задоволення. Можуть віддати перевагу сексу без зобов'язань.

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