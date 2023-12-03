Наступного року трьом знакам зодіаку варто зосередитися на особистому житті. Так, особливу увагу необхідно звернути Козорогам, Стрільцям і Левам, пише 24 Канал.

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Козоріг

Ви так багато працюєте, що не помічаєте, як втрачаєте зв'язок з коханою людиною. У 2024 році зможете все виправити. Ба більше, є шанс стати ідеальною партнеркою чи партнером. Втім, для цього хоч трохи зосередьтеся на особистому житті.

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Лев

Ваші стосунки можуть тріщати по швах. Леви, досить думати лише за себе. Зрада – величезний ризик втратити близьку людину.

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Стрілець

Досить уникати цього. Зосередьтеся на особистому житті. Ви можете стати по-справжньому щасливими, а 2024 – роком кохання. Відкрийте своє серце.

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