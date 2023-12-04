Секс-гороскоп: какие 4 знака зодиака чаще всего меняют партнеров

Часть людей за всю жизнь имеют только одного сексуального партнера. Между тем другие могу менять их ежедневно.

Так, астрологи назвали 4 знака зодиака, которые чаще всего меняют партнеров. В частности, это Близнецы, Лев, Овен и Скорпион, передает 24 Канал.

Обратите внимание 3 знакам зодиака в 2024 году следует сосредоточиться на личной жизни

Близнецы

Они любят исследовать свою сексуальность. Кроме того, требуют интеллектуальной стимуляции. Близнецы открыты к предложениям и могут часто менять сексуальных партнеров.

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Скорпион

Скорпионы обожают секс. Кроме того, знают, как удивить партнера. Кстати, могут отдавать предпочтение отношениям на одну ночь.

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Лев

Эти люди обожают купаться во внимании. Они страстны и решительны. Кроме того, Львы – сердцееды. Часто меняют сексуальных партнеров.

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Овен

Овны полны страсти. Эти люди знают, как подарить невероятное удовольствие. Могут отдавать предпочтение сексу без обязательств.

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