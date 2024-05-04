Ексдепутатка парламенту Норвегії, яка бореться за Україну, вийшла заміж за героя-морпіха

Сандра Андерсен Ейра – колишня депутатка парламенту Норвегії – після початку повномасштабного вторгнення Росії вступила як доброволиця до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. На передовій вона зустріла своє кохання: українського морпіха "Джабарі".

Сандра Андерсен Ейра бореться за Україну у лавах змішаного британсько-американського загону рейнджерів. Зараз ексдепутатка парламенту стала бойовою медикинею. Зі своїм підрозділом вона брала участь у боях за Мощун та Бахмут.

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На передовій під час важких боїв Сандра зустріла своє кохання – воїна-морпіха "Джабарі". Герой освідчився коханій ще минулого року, а 24 квітня вони одружилися. Церемонія відбулася у присутності військових побратимів. Їх Сандра назвала "своєю сім'єю".

Моя родина на цьому відео. Одруження з коханням мого життя посеред війни. Боже, я так люблю цих людей… І свого чоловіка, свою команду у війні та у світі. Назавжди,

– заявила Сандра.

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Українці залишили молодятам багато теплих коментарів та компліментів. Їм бажають море щастя під мирним після перемоги небом.