Сандра Андерсен Эйра борется за Украину в рядах смешанного британско-американского отряда рейнджеров. Сейчас экс-депутат парламента стала боевым медиком. Со своим подразделением она участвовала в боях за Мощун и Бахмут.

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На передовой во время тяжелых боев Сандра встретила свою любовь – воина-морпеха "Джабари". Герой сделал предложение любимой еще в прошлом году, а 24 апреля они поженились. Церемония состоялась в присутствии военных побратимов. Их Сандра назвала "своей семьей".

Моя семья на этом видео. Бракосочетание с любовью моей жизни посреди войны. Боже, я так люблю этих людей... И своего мужа, свою команду в войне и в мире. Навсегда,

– заявила Сандра.

Свадьба Сандры и "Джабари": смотрите видео

Украинцы оставили молодоженам много теплых комментариев и комплиментов. Им желают море счастья под мирным после победы небом.