Люди, які не перебувають у романтичних стосунках, є неупередженими та менш сентиментальними. Їм легше залишатися раціональними.

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Чому про стосунки краще говорити з тим, хто у них не перебуває

Неодружені мислять прагматично. Психологи дійшли висновку, що люди, які не перебувають у стосунках, є менш емоційними. Тим, що мають партнера, буде важче тверезо мислити, адже вони занадто орієнтуються на емоції іншої людини.

Неодружені не закохані по вуха. Усі люди схильні розуміти якісь речі на основі власного досвіду. То ж закохані люди будуть давати поради орієнтуючись на себе. Натомість ваші знайомі, які не перебувають у стосунках, дивитимуться на ситуацію ширше.

Самотні люди швидше побачать "червоні прапорці" у ваших стосунках. Люди у стосунках стають сентиментальними. Дехто схильний возвеличувати свого партнера й не бачити у ньому недоліків. То ж коли вони даватимуть вам поради, то можуть не помітити серйозних "червоних прапорців". Натомість самотні люди швидше допоможуть вам визначити усі недоліки.

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Самотні люди не бояться наслідків своїх порад. Неодруженим людям все одно на осуд та покинутість, то ж саме тому вони можуть давати цінні поради.

Неодружені сприймають вас як особистість. Ваш самотній друг сприймає вас не через призму ваших стосунків. Він хоче, аби ви постояли за себе, а не були просто чуттєвою людиною.

То ж, якщо вам потрібна порада щодо стосунків, то звертайтеся не лише до друзів, які також у них перебувають. Хочете почути "тверезий" фідбек – телефонуйте самотнім друзям.