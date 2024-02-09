Відкритість та довіра – must have у стосунках. Однак на першому побаченні не варто ініціювати обговорення дуже особистих тем. Щоб підготувати тебе до першого побачення, розповідаємо, які запитання – табу.

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Що не можна запитувати на першому побаченні

1. Чому ти досі – самотній або самотня?

По-перше, це звучить так, наче бути без партнера або партнерки – це щось погане. По-друге, у 90% випадках людина не бажає аж так вже розкривати свою історію на початку знайомства.

2. "Скільки це коштує?"

І байдуже, про що мовиться: квартиру, автівку або браслет від Cartier. Рахувати чужі гроші – взагалі остання справа. Таке запитання залишить неприємний осад й може зіпсувати усе побачення.



3. Яка твоя улюблена поза для сексу?

Запитання, яке вбило більше перших побачень, аніж всі його "колеги" разом взяті. Хибно може здатися, що поцікавитися про таке – навіть дотепно. Але ні!

4. "Ти завжди так багато їси?"

Просто забудь про таке запитання. Назавжди. Дивися у свою тарілку, а не в чужу, й буде тобі щастя.

5. "Яким був твій колишній або твоя колишня"?

Прикмета, яка спрацьовує у 100% – розмова про колишніх на першому побаченні може зіпсувати нові стосунки раніше, аніж вони взагалі почнуться.