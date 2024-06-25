Рятувальник освідчився коханій під час тактичних навчань у Запоріжжі: зворушливі кадри

Світло кохання не згасає навіть у найтемніші часи. Тактичні навчання у Запоріжжі завершилися зворушливим освідченням рятувальника.

У ДСНС України розповіли, що 25 червня в одному з дитсадків Запоріжжя відбувалися навчання. Відпрацьовували евакуацію персоналу в умовах пожежі. Несподівано все завершилося вкрай романтично.

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Андрій освідчився коханій в особливий момент

Рятувальник Андрій Любименко наприкінці навчання освідчився своїй коханій Тетяні. Вона працює у цьому дитсадку. Відомо, що закохані разом 5 років. Ідея освідчення виникла спонтанно. Реалізувати її Андрію допомогли колеги. Тетяна сказала "так".

Разом із Тетяною ми вже понад 5 років. Я вирішив, що у цей не простий час тягнути більше не можна. Я дуже кохаю Тетяну та хочу, щоб вона була поруч зі мною завжди,

– розповів Андрій.



Спонтанна ідея перетворилася у романтичну казку / ДСНС України

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Все починалося як звичайні навчання / ДСНС України

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