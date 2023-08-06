Как изменились украинские звездные супруги: архивные фото со свадеб

В украинском шоу-бизнесе есть немало крепких пар, которые уже много лет вместе. Одним из самых главных событий в жизни всех влюбленных является свадьба.

А к звездным свадьбам всегда было приковано особое внимание. 24 Канал подготовил трогательную подборку архивных фото из свадебных церемоний, за которыми с восторгом наблюдала вся Украина.

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Сергей и Снежана Бабкины

Влюбленные тайно обвенчались в 2008 году, но в церкви дали слово, что в скором времени зарегистрируют свои отношения. В ЗАГСе пара расписалась 27 марта 2009 года, однако пышного празднования не было. Сейчас Сергей и Снежана воспитывают троих детей – сыновей Артура и Елисея, дочь Веселин.



Сергей и Снежана Бабкины возле ЗАГСа / Фото из инстаграмма Снежаны



Сергей и Снежана Бабкины сейчас / Фото из инстаграмма артиста

Джамала и Бекир Сулейманов

Свадьба победительницы Евровидения-2016 и экономиста Бекира Сулейманова состоялась 26 апреля 2017 года. Утром влюбленным провели официальную церемонию в Исламском культурном центре в Киеве, а затем празднование продолжилось в одном из загородных ресторанов. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Ремзи.



Джамала с любимым на свадьбе / Фото из инстаграмма артистки



Джамала с любимым сейчас / Фото из инстаграмма Бекира Сулейманова

Потап и Настя Каменских

Звездная пара сыграла свадьбу 23 мая 2019 года. К тому времени Потап и Настя усердно скрывали свои отношения. Лишь в день свадьбы они решились рассказать о своих чувствах поклонникам. Пока у супругов нет детей.



Свадьба Потапа и Насти Каменских / Фото из инстаграмма артистки



Потап и Настя Каменских сейчас / Фото из инстаграмма артистки

Юрий и Виктория Ткачи

Актер и его возлюбленная отпраздновали свадьбу в 2009 году. До этого влюбленные почти 2 года встречались. Пара воспитывает дочь Лизу.



Юрий Ткач с женой на свадьбе / Фото из инстаграмма Виктории



Юрий Ткач с женой сейчас / Фото из инстаграмма актера

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Влюбленные обручились 6 мая 1996 года в Киеве. Тогда Ольга и Виталий расписались в ЗАГСе и сфотографировались на фоне памятника основателям Киева. В 2002 году у актеров родилась дочь Анна.



Свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка / Фото из инстаграмма актрисы



Ольга Сумская и Виталий Борисюк сейчас / Фото из инстаграмма актрисы