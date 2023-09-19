В саду и посреди гостиной: кто из известных звезд организовывал свадьбу у себя дома

Одна из главных дилемм, которая стоит перед молодоженами – место проведения свадьбы. Кто-то выбирает роскошные залы, а кто-то может отличиться креативом и вступить в официальный брак прямо на берегу моря.

Герои нашей подборки выбрали другой вариант – собственный дом. Кто из знаменитостей праздновал "интимную" свадьбу и как ее организовать – делимся в этом тексте.

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Истории звезд

Актриса Кэмерон Диас сказала "да" музыканту Бенджи Мэддену посреди гостиной собственного дома в Беверли-Хиллз.

Мы поженились в нашей гостиной на глазах наших друзей. Устроили маленькую вечеринку в нашем дворе на теннисном корте,

– рассказывала женщина в одном из интервью.

Их свадьба и так стала неожиданностью после всего семи месяцев бурных отношений. Впрочем, пара до сих пор счастлива вместе. Так же как и Мэттью Мак-Конагей со своей женой-моделью Камиллой Алвес. Свою свадебную церемонию они также устроили в своем доме в Техасе. В саду обустроили палатки для гостей, а свои обеты любви говорили под открытым небом.

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Уикенд – лучшее время организовать романтическую атмосферу. С этим поможет правильно подобранный фильм, любимое хобби и вкусные блюда. А если после отдыха захочется насладиться друг другом – пригодятся презервативы и интимные гели-смазки Durex®

Жениться в саду своего семейного дома решили актриса Хиллари Дафф и певец Мэттью Кома. Их церемония прошла в 2019 году, а прием гостей молодожены организовали в специальном шатре.

Наша свадьба не была чрезмерной: она сдержана и для меня это сильнее,

– отмечала Хиллари Дафф.

Сдержанную свадьбу у себя дома организовывала и актриса Дженнифер Энистон. В августе 2015 года она сказала "да" экс-мужу Джастину Теру, с которым была помолвлена 3 года. Среди их гостей были коллеги Энистон по сериалу "Друзья" Лиза Кудроу и Кортни Кокс. А также ведущая Эллен ДеДженерес.

Калифорнийское ранчо актрисы Риз Уизерспун стало идеальным местом для ее романтической свадьбы с уже бывшим мужем Джимом Тотом в марте 2011 года. Двое детей Риз от ее предыдущего брака приняли участие в церемонии – они несли молодоженам кольца, а среди гостей были Роберт Дауни-младший и Мэттью Мак-Конагей.

Организация свадьбы

Если вы вдохновились звездными примерами и задумались на будущее об организации свадьбы дома, то эксперты советуют обратить внимание на несколько деталей: