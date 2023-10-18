"Классно, когда тебя любят": Ольга Мартыновская откровенно рассказала о своем новом избраннике

Победительница 3 сезона и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская откровенно поделилась личной страницей жизни. Она рассказала о своем неудачном браке и что именно стало причиной разрыва с бывшим мужем.

В интервью Алине Доротюк женщина подчеркнула, какую ошибку допустила сама, а еще призналась о новой, настоящей любви. Все детали – в материале.

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Желание стать мамой

Создать семью Олю Мартыновскую подтолкнуло огромное желание стать мамой. Со своим бывшим мужем Иваном она познакомилась на работе. Они работали в одном ресторане. Женщина откровенно призналась, что с самого начала они были разными.

Я в то время много работала, у меня была учеба, "МастерШеф", отношений не было и я с голодухи легко влюбилась. Мы были разные. Я не верила, что плюс и минус сходятся. Но, будучи неуверенной женщиной, думала, что он изменится. Я его направлю, поскольку была на 2,5 года старше,

– поделилась звезда.

Вот эта разница скрывалась в простых бытовых вещах и меняться мужчина не планировал. Впрочем, уже бывшая пара не прекратила отношения. Через год Оля и Иван поженились. Женщина была на 5 месяце беременности и откровенно признавалась, что этот период считала самым сложным.

"После свадьбы я беременной подрабатывала, брала халтурки. Ваня работал в ресторане у Ярославского. И нам стало комфортно жить. Мне казалось, что это самый сложный период. И этот период, когда я должна была быть капризной, а у нас он проходит классно. Я не думала, что когда ребенок родится, все только начнется", – отметила Мартыновская.

Молодые родители должны учиться как справляться с ребенком. Но вместо того, чтобы это делать вместе, бремя ответственности ложилось на плечи Оли. Она рассказала, что бывший муж раньше шел на работу, брал дополнительные смены и не для заработка, а чтобы дома меньше быть. Мартыновская не забывала о своих амбициях, хотела развиваться и с ребенком на руках работала.

Так было несколько месяцев. Теперь женщина понимает, что они не прилагали усилий для своих отношений, а просто устали и утонули в быту. Оля предложила переехать во Францию, где уже имела свои связи, и продолжать жизнь там. Но Иван ее идею не поддержал.

Ушла я. Это было не в момент. Отношение ко мне, отсутствие его реализации. То состояние, когда ты прочитал книгу, закрыл и все. Продолжения нет. Вам уже не о чем говорить. Я перестала любить, потому что не за что. Это важно. Надо расти, быть интересным для себя, наполняться, чтобы интересно было жить с самим собой и с партнером.

– отметила звездная шеф-повар.

Отношения с Ярославским

Сейчас Олю Мартыновскую все чаще видят в компании Владимира Ярославского и говорят об их романе. Интересно, что заочно они были знакомы еще задолго до участия в проекте "МастерШеф". Бывший муж Мартыновской работал в ресторане Ярославского, как она сама отметила, и тот его уволил.

Мартыновская вспомнила, что это произошло в период ее беременности и она была обижена на Ярославского за его такой поступок. Но уже после развода и личного знакомства она подчеркивает, что между ними только дружба.

Мы с Владимиром очень классные, настоящие друзья. Мы подписали договор, что никакой секс не может повлиять на нашу дружбу и ее поломать. Потому что друга непросто найти. Ценим дружбу. И Вовка ниже меня ростом,

– шутливо нашла причину Мартыновская.

Новая любовь

Долгое время Оля Мартыновская была и мамой, и папой своей для дочери Веры. Она пыталась сложить картинку для малышки папы, который вроде бы любит и заботится о ней. Но сам папа не проявлял большой активности в воспитании дочери.

"У нее был тыл, воображение, что папа далеко и он ее ждет. Но к моменту, когда я поняла, что ему безразлично", – объяснила Оля.

Именно Вера стала для женщины маленькой вселенной. Но сейчас Мартыновская признается, что впервые за долгое время по-настоящему влюбилась.

Мне кажется, я действительно влюбилась за многие годы. Буквально месяц, как начались отношения, в которых меня так любят. И это по-настоящему. Классно, когда тебя любят и ты любишь,

– призналась она.

Впрочем, больше подробностей Оля не решалась рассказывать. Лишь намекнула, что ее новая искренняя любовь и партнер тоже связаны с кулинарией и ресторанной сферой.