Влюбленные отыграли две свадьбы

На фестивале Comic Con в Нью-Йорке публика заметила обручальное кольцо на пальце актера. Затем он сам подтвердил слухи.

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Я женился! Это было действительно здорово,

– заявил во время своего выступления Эванс.

Актер рассказал, что они с женой организовывали две церемонии и имели две свадьбы. Одну – на восточном побережье в Массачусетсе, а вторую – в Португалии, ведь оттуда родом Альба Баптиста. Эванс признался, что обе церемонии были для него прекрасны.

Кстати, актер также поделился впечатлениями о планировке свадьбы. Он подчеркнул, что это дело требует много времени.

Но теперь, когда мы это все прошли, мы просто наслаждаемся жизнью, готовясь к осени – моему любимому времени года,

– подчеркнула звезда киновселенной Marvel.

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Среди гостей свадьбы были известные актеры

О том, что известный голливудский холостяк влюбился, стало известно в конце прошлого года. Влюбленная пара не афиширует свою личную жизнь, поэтому о свадьбе поклонники звезд узнали только благодаря инсайдерам. СМИ писали, что свадьба была сверхсекретной, поэтому гости были вынуждены подписывать договор о неразглашении, а мобильные телефоны на праздновании были запрещены.

Кроме родственников, на свадьбе заметили несколько коллег Эванса по Marvel:

Роберта Дауни-младшего,

Криса Хэмсворта,

Джереми Реннера.

Кстати, раньше Крис открыто рассказывал, что хочет серьезных отношений и детей.

Что известно об избраннице Криса Эванса

Альба Баптиста младше своего мужа на 16 лет. Она родилась в столице Португалии – Лиссабоне. Популярность актриса приобрела благодаря роли в сериале Netflix "Монахи-воин".