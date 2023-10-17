Влюбленные отыграли две свадьбы
На фестивале Comic Con в Нью-Йорке публика заметила обручальное кольцо на пальце актера. Затем он сам подтвердил слухи.
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Я женился! Это было действительно здорово,
– заявил во время своего выступления Эванс.
Актер рассказал, что они с женой организовывали две церемонии и имели две свадьбы. Одну – на восточном побережье в Массачусетсе, а вторую – в Португалии, ведь оттуда родом Альба Баптиста. Эванс признался, что обе церемонии были для него прекрасны.
Кстати, актер также поделился впечатлениями о планировке свадьбы. Он подчеркнул, что это дело требует много времени.
Но теперь, когда мы это все прошли, мы просто наслаждаемся жизнью, готовясь к осени – моему любимому времени года,
– подчеркнула звезда киновселенной Marvel.
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Среди гостей свадьбы были известные актеры
О том, что известный голливудский холостяк влюбился, стало известно в конце прошлого года. Влюбленная пара не афиширует свою личную жизнь, поэтому о свадьбе поклонники звезд узнали только благодаря инсайдерам. СМИ писали, что свадьба была сверхсекретной, поэтому гости были вынуждены подписывать договор о неразглашении, а мобильные телефоны на праздновании были запрещены.
Кроме родственников, на свадьбе заметили несколько коллег Эванса по Marvel:
- Роберта Дауни-младшего,
- Криса Хэмсворта,
- Джереми Реннера.
Кстати, раньше Крис открыто рассказывал, что хочет серьезных отношений и детей.
Что известно об избраннице Криса Эванса
Альба Баптиста младше своего мужа на 16 лет. Она родилась в столице Португалии – Лиссабоне. Популярность актриса приобрела благодаря роли в сериале Netflix "Монахи-воин".