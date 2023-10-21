Эти знаки зодиака всегда говорят правду в отношениях

От темперамента человека зависит, будет ли он говорить правду, все украшать или вообще прямо лгать. Среди знаков зодиака есть такие, которые говорят только правду.

Самыми большими правдорубами в отношениях являются Скорпионы, Стрельцы, Близнецы и Львы. Если вы хотите услышать, как оно есть, нужно обращаться именно к ним.

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Скорпион

Вероятно, это один из наиболее честных знаков зодиака, которые существуют. Скорпионы просто не умеют врать. У них "на лбу написано", что они действительно думают о той или иной вещи. Эти люди говорят правду всегда в любых случаях. В том числе и в личных отношениях.

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Стрелец

Преимущество в том, что этот знак не будет смеяться вам в глаза, а за спиной поливать грязью. Он сразу даст вам понять, как относится к вам. Это освобождает от многих иллюзий и излишних ожиданий. То есть партнер-Стрелец будет максимально честным в отношениях, и его словам можно доверять.

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Близнецы

Близнецы просто терпеть не могут ложь, им противно от нее. Они воспринимают этот мир максимально радикально: без каких-либо полутонов. Поэтому не стоит пытаться что-то завуалировать или украсить, они вас "раскусят".

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Лев

Львы очень четко дают понять партнеру, что обмануть их не получится. А если кто-нибудь будет пытаться это сделать, то отношения быстро завершатся. Они чувствуют ложь за километр и испытывают пренебрежение к хитрецу.

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