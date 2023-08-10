Названы 3 знака зодиака, которым изменят уже в августе

Звезды прочат, что к концу августа трем знакам зодиака, вероятно, придется пережить измену. Поэтому следует быть осторожными иобращать внимание на подозрительное поведение своего партнера.

Близнецы, Весы и Тельцы, уже в этом месяце человек, которого вы любите всем сердцем, может прыгнуть в гречку. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.

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Близнецы

В ближайшие недели вы можете узнать, что партнер изменяет. Вероятно, любимый для вас человек делает это уже не в первый раз. Обдумайте все и примите для себя решение, как бы ни было больно. Верьте в настоящую любовь: она еще обязательно будет в вашей жизни.

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Весы

Вашему партнеру, вероятно, приспичит попробовать что-то новенькое. Впрочем, он решит сделать это не с вами. Возможно, и к лучшему, как бы это сейчас абсурдно ни звучало. Перестаньте держаться за тех, кто не боится потерять вас.

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Телец

В августе любимый человек может решить, что ему надоела стабильность, хочется чего-то "запретного". Ничего лучше, чем измена не придумает. Интересно, что потом обязательно будет очень сильно об этом жалеть, впрочем, уже поздно.

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