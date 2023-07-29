3 знака зодиака, которым больше всего везет в любви

Любовь – это самое светлое и прекрасное чувство. Однако далеко не всем везет в любовных делах.

Астрологи отмечают, что наиболее успешны Весы, Тельцы и Девы. Именно этим знакам удается в любви, пишет 24 Канал.

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Телец

Покровительницей этого знака зодиака Венера. Неудивительно, что Тельцам везет в любви. Их стабильность и терпение притягивают любовь и обеспечивают долгосрочные отношения. Кстати, астрологи отмечают, что Тельцы прекрасные и чувственные любовники.

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Весы

Венера также является планетой Весов. Представители этого знака всегда стремятся к балансу. Они способны создать и поддерживать отношения гармонии.

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Дева

Еще один счастливчик по делам сердечным – Дева. Родившиеся под этим созвездием не страдают от нехватки внимания. Они привлекают людей. Интересно, что привередливость и скептичность Дев помогают им найти действительно идеального партнера.

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