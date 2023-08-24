Какие женщины по знаку зодиака лучше всего целуются

Поцелуи – интимный акт, который может воспламенить искру и углубить связи между людьми. Безусловно, здесь все зависит от предпочтений и опыта. Астрологи отмечают, что некоторые знаки зодиака обладают качествами, благодаря которым очень хорошо целуются.

Так, лучше всего целуются женщины, рожденные под созвездием Скорпиона, Весов или Льва, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Эти женщины известны своим страстным характером, прекрасно демонстрируемым в своих поцелуях. В частности, вкладывают в них сердце и душу. Поцелуи Скорпиона не оставят безразличными ни одного. Кроме того, эти женщины не боятся выражать свои желания, делая поцелуи незабываемыми и очаровательными.

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Весы

Покровительницей этого знака зодиака является Венера – планета любви и красоты. Это, конечно же, отражается в чувственности Весов и особом "сбалансированном" подходе к поцелуям. Эти женщины прекрасно овладели искусством создания гармоничной связи с помощью прикосновения. Их очаровательность и кокетливость делает этот опыт приятным и отличным. Также Весы часто ставят на первое место удовольствия партнера, поэтому каждый поцелуй выглядит как страстный обмен эмоциями.

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Лев

Эти женщины всегда излучают уверенность и харизму. Они знают, как удивить и сделать приятно с помощью поцелуев. Кроме того, не боятся брать на себя инициативу, превращая каждое прикосновение губами в увлекательное путешествие, наполненное страстью.

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