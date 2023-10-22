4 знака зодиака среди мужчин, которые чаще всего флиртуют

Ненавязчивый флирт – настоящее искусство, которым удается овладеть не всем. Легко и красиво это делать умеющие единицы.

Раки, Тельцы, Водолеи и Скорпионы умеют лучше всего флиртовать. Для этого они даже не прилагают особого труда. Потому что это их природная способность.

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Рак

Эти мужчины всегда выглядят непревзойденно. Им нравится ухаживать за собой, чтобы нравиться другим людям. Их умение общаться и шутить тоже не оставляет равнодушным никого. И в комплексе Раки просто сводят с ума женщины.

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Телец

Тельцы флиртуют, когда хотят добиться чьего-то внимания. Нередко это касается противоположного пола. Подбирают самую лучшую одежду, делают комплименты, шутят. Используют все методы, чтобы поразить "объект". И довольно часто у них это получается.

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Водолей

Мужчины этого знака отличают привлекательностью. И практически ничего для этого не делают. Просто интуитивно чувствуют, когда что-то сказать, как себя вести. Эта способность помогает им добиваться целей в разных ситуациях.

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Скорпион

Кокетливость – это одна из черт, однозначно присущих Скорпионам. Это часто становится вообще их манерой поведения. Именно из-за флирта у этого знака начинаются отношения. Проявляется он в шутках, медленной походке, неторопливости и очаровательной улыбке.

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