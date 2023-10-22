Раки, Тельці, Водолії та Скорпіони вміють фліртувати найкраще. Для цього вони навіть не докладають особливих зусиль. Тому що це їхня природна здатність.

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Рак

Ці чоловіки завжди мають неперевершений вигляд. Їм подобається доглядати за собою, щоб подобатися іншим людям. Їхнє вміння спілкуватися й жартувати теж не залишає байдужим нікого. І у комплексі Раки просто зводять з розуму жінок.

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Телець

Тельці фліртують, коли хочуть досягти чиєїсь уваги. Нерідко це стосується протилежної статі. Підбирають найкращий одяг, роблять компліменти, жартують. Використовують усі методи, аби вразити "об'єкт". І досить часто в них це виходить.

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Водолій

Чоловіки цього знаку відрізняють привабливістю. І практично нічого для цього не роблять. Просто інтуїтивно відчувають, коли щось сказати, як себе повести. Ця здатність допомагає їм досягати цілей у різних ситуаціях.

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Скорпіон

Кокетливість – це одна з рис, які однозначно притаманні Скорпіонам. Це часто стає взагалі їхньою манерою поведінки. Саме через флірт у цього знаку починаються стосунки. Проявляється він у жартах, повільній ході, неквапливості та чарівній усмішці.

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