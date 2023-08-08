Какие женщины больше всего склонны к разводу: знак зодиака

Не всем удается пронести искреннюю и взаимную любовь через годы. Для разрыва отношений может быть много причин. Астрологи убеждены, что на вероятность развода также влияет знак зодиака.

Так, наиболее склонными к разводу являются женщины, рожденные под созвездием Овна, пишет 24 Канал.

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Овен

Астрологи отмечают, что этому знаку зодиака присущ ряд негативных черт характера. В частности, Овны вспыльчивые, импульсивные, упрямые и раздражительные, могут быть агрессивными. Их стихия – огонь, что, конечно же, проявляется и в личной жизни.

В отношениях с мужчинами эти женщины стремятся доминировать. Впрочем, не будут терпеть рядом с собой подкаблучника.

Кроме того, Овны нетерпеливы и тяжело идут на компромиссы. Этим женщинам очень важно чувствовать эмоциональную и физическую связь с партнером. Когда ее нет или недостаточно, они могут решить, что лучше расторгнуть брак.

Овны не боятся подавать на развод, если не получают от партнера то, чего хотят.

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Гороскоп для Овнов