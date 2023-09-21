Как стать сексуальнее: 5 универсальных советов для женщин

Сексуальная энергия важна прежде всего для женщины, а не для ее отношений с мужчинами. Если женщина чувствует себя уверенно, то будет привлекать таких же партнеров. Но часто мы не знаем, что делать, чтобы стать более сексуальными.

Есть несколько универсальных советов, которые помогут достичь желаемого результата, приобрести смелость и уверенность, которых порой не хватает.

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Как стать сексуальнее

Быть собой. Часто девушки, стараясь быть более сексуальными, натягивают определенную маску и скрывают собственные эмоции. В этом наибольшее заблуждение, ведь искренность является тем фактором, который усиливает сексуальную энергию, помогает показывать ее. Рано или поздно маска надоест и захочется показать настоящую себя.

Смотреть порно. Стыдно? Вовсе нет. Во время просмотра эротических лент вы не только поймете собственные сексуальные фантазии, но и станете раскрепощеннее. В конце концов интересно понять, что именно будет возбуждать больше всего.

Мастурбировать. Да-да, прямо во время просмотра порно. С помощью собственных пальцев вы узнаете свои главные эрогенные зоны, поймете, что может довести вас до оргазма. Чтобы добавить эксперименты, воспользуйтесь аксессуарами из секс-шопа – вибраторами и другими средствами для стимуляции точки G.

Достичь максимального комфорта и удовольствия помогут интимные гели-смазки. В ассортименте компании Durex® есть лубриканты для любых эротических фантазий: на силиконовой и водной основе, с эффектом приятного согревания и легкой прохладой, с запахами и вкусами. Все, чтобы добавить в вашу жизнь еще большее чувственное разнообразие.

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Успокоиться. Самые сексуальные женщины – обладающие внутренней силой, особое спокойствие, исходящее из ощущения уверенности в себе. Однако они не стесняются проявлять свои эмоции, не скрывают от партнера. Реалии, в которых сегодня живут украинцы, не позволяют полностью избавиться от тревожности, однако стоит овладеть собой, ведь это ощущение только вредит вам.

Нанести соблазнительный аромат. Ведь именно на запах мужчины обращают внимание едва ли не в первую очередь при знакомстве. Удачно подобранный парфюм поможет свести с ума кого угодно. Есть 3 популярные ароматы, которые наиболее обольщают мужчин.