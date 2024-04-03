Женщина заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ей нашли пару: результат ошеломил

После двух неудачных браков 40-летняя Андреа Явор окончательно разочаровалась в личной жизни. Женщина решила нанять тренера по знакомствам за 15 тысяч долларов, чтобы найти себе партнера. Все закончилось даже лучше, чем Андреа могла себе представить.

Клиентка должна была соблюдать правила тренера

Андреа достигла успеха в карьере, но личная жизнь у нее никак не складывалась. Когда она встретила Беллу – тренерку по знакомствам, – то решила воспользоваться ее услугами.

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Во время первого звонка, который был еще в 2021 году, Белла назвала клиентке основные правила, которых она должна придерживаться, чтобы был результат:

выключить все уведомления приложений для знакомств, чтобы не заглядывать в них в течение дня. Жизнь должна быть насыщенной и яркой, а свидания – только приятные дополнения;

проверять приложения можно только по 15 минут утром и вечером для того, чтобы ответить на сообщение;

в течение 3 месяцев не создавать никаких обязательств перед мужчиной, а ходить на свидания с другими.

Андреу удивили эти правила, ведь раньше у нее мог быть один метч за месяц. Как у нее могла появиться куча ухажеров? Однако Белла сказала, что поможет правильно заполнить профиль Андреи в приложении, просматривать профили мужчин и отвечать на потенциальные совпадения. Тренер заверила, что за 12 лет ее профессиональной деятельности у нее 0% разводов среди пар, но стоимость ее услуг составляет 15 тысяч долларов.

Андреа была поражена, когда услышала эту сумму, ведь для нее она была огромной. При этом Белла не обещала, что женщина точно найдет себе пару, но убеждала, что ей удастся лучше узнать себя и измениться в лучшую сторону. Поэтому Андреа решила встать на этот путь и заплатила за услуги тренера.



Андреа – слева, Белла – справа / Фото Андреа Явор

Просто концепция оказалась гениальной

После того Андреа подписала договор, в котором обязалась соблюдать все правила, которые установила тренер. Кстати, одним из них был запрет вступать в интимные отношения раньше, чем через 3 месяца после знакомства с партнером.

Белла сказала клиентке написать список из 30 – 40 качеств, которые для нее важны в мужчинах. После того она попросила Андреу вспомнить 3 людей, которые заставляют ее чувствовать себя невероятно. Это были ее папа, племянница и друг. Именно с ними она всегда чувствовала себя особенной и лучшей версией себя.

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Далее Белла сказала, что именно эти ощущения, которые у нее есть рядом с родными, и являются важными. Она сказала клиентке забыть о списке из черт характера.

Я была шокирована. Это была такая простая концепция, но до того момента я никогда не думала использовать такой подход. Я думала, что ищу настоящего красавца, который идеально позировал бы рядом со мной на моей праздничной открытке. Чего я действительно хотела, так это кого-то, кто мог бы понять меня сердцем и душой,

– сказала Андреа.

В жизни женщины начались настоящие перемены. Она ходила на свидания с высоко поднятой головой и в приятном настроении. Андреа встречалась со столькими приятными мужчинами, сколько не знала за всю свою жизнь.

"Я никогда не чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы подойти к самому привлекательному мужчине в комнате, но теперь обнаружила, что веду увлекательные разговоры с идеальными мужчинами", – призналась женщина.

За год наставничества Беллы Андреа кардинально изменилась. Она стала уверенной в себе и интересной женщиной. А также Андреа наконец встретила "того самого". С Джейсоном они вместе уже 3 года и безумно влюблены. Правда, пара не спешит с узакониванием отношений, а наслаждается своей любовью. Сейчас Андреа счастлива, что инвестировала те 15 тысяч долларов в свое счастье.